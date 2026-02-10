Erste Schätzungen: Atlanta Braves A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Atlanta Braves A wird voraussichtlich am 25.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,512 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Atlanta Braves A noch ein Verlust pro Aktie von -0,310 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 5,45 Prozent auf 55,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 52,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,228 USD, gegenüber -0,500 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 722,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 662,8 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

