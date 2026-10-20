Erste Schätzungen: Atlanta Braves präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Atlanta Braves wird voraussichtlich am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,480 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Atlanta Braves ein EPS von 0,470 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 10,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 344,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 311,5 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,635 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,370 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 794,5 Millionen USD, gegenüber 732,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at