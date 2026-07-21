Erste Schätzungen: Atlanta Braves präsentiert Quartalsergebnisse

Atlanta Braves wird voraussichtlich am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,340 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Atlanta Braves ein EPS von 0,470 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 1,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 318,4 Millionen USD gegenüber 312,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,068 USD, gegenüber -0,370 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 781,5 Millionen USD im Vergleich zu 732,5 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at