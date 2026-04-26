Erste Schätzungen: Atlanta Braves verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Atlanta Braves wird sich voraussichtlich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,783 USD. Das entspräche einem Verlust von 18,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,660 USD erwirtschaftet wurden.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 36,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 47,2 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 64,6 Millionen USD aus.

Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,043 USD, gegenüber -0,370 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 774,9 Millionen USD im Vergleich zu 732,5 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at