Erste Schätzungen: Atlanta Braves vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Atlanta Braves stellt voraussichtlich am 25.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,558 USD. Dies würde einen Verlust von 80,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Atlanta Braves -0,310 USD je Aktie vermeldete.

Das vergangene Quartal soll Atlanta Braves im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 52,7 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 52,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 1,06 Prozent gesteigert.

4 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,275 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -0,500 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 720,2 Millionen USD, gegenüber 662,8 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at