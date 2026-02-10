Atlanta Braves Holdings Aktie
WKN DE: A3ERLQ / ISIN: US0477263026
|
10.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Atlanta Braves vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Atlanta Braves stellt voraussichtlich am 25.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,558 USD. Dies würde einen Verlust von 80,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Atlanta Braves -0,310 USD je Aktie vermeldete.
Das vergangene Quartal soll Atlanta Braves im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 52,7 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 52,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 1,06 Prozent gesteigert.
4 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,275 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -0,500 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 720,2 Millionen USD, gegenüber 662,8 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
