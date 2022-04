Erste Schätzungen: Atlantic Sapphire AS Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Atlantic Sapphire AS Registered lädt voraussichtlich am 21.04.2022 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -1,392 NOK. Dies würde einen Gewinn von 45,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Atlantic Sapphire AS Registered -2,531 NOK je Aktie vermeldete.

3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 56,4 Millionen NOK – das würde einem Zuwachs von 72,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 32,7 Millionen NOK erwirtschaftet worden.

5 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -9,952 NOK je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -5,789 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 179,0 Millionen NOK, gegenüber 51,7 Millionen NOK im vorherigen Zeitraum, aus.

