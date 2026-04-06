Atlantic Union Bankshares Corporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2PK2D / ISIN: US04911A1079

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06.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Atlantic Union Bankshares legt Quartalsergebnis vor

Atlantic Union Bankshares veröffentlicht voraussichtlich am 21.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 9 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,875 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Atlantic Union Bankshares noch ein Gewinn pro Aktie von 0,520 USD in den Büchern gestanden.

7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 14,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 335,0 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 382,8 Millionen USD aus.

9 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,77 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2,03 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,58 Milliarden USD, gegenüber 2,04 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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