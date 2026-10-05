Atlantic Union Bankshares Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PK2D / ISIN: US04911A1079
|
05.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Atlantic Union Bankshares mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Atlantic Union Bankshares wird voraussichtlich am 20.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
9 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,960 USD gegenüber 0,630 USD im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal soll Atlantic Union Bankshares nach den Prognosen von 7 Analysten im Schnitt 393,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 29,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 555,2 Millionen USD umgesetzt worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,76 USD aus. Im Vorjahr waren 2,03 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 1,55 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,04 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Atlantic Union Bankshares Corporation Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Atlantic Union Bankshares mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.07.26
|Erste Schätzungen: Atlantic Union Bankshares stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
20.04.26
|Ausblick: Atlantic Union Bankshares legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
06.04.26
|Erste Schätzungen: Atlantic Union Bankshares legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Atlantic Union Bankshares Corporation Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX volatil -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenbeginn wechselhaft. Auch der DAX kann sich am Montag für keine Richtung entscheiden. Die US-Börsen tendieren uneins. An den Börsen in Asien ging es nach oben.