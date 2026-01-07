Erste Schätzungen: Atlantic Union Bankshares stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Atlantic Union Bankshares öffnet voraussichtlich am 22.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,857 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Atlantic Union Bankshares 0,600 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Atlantic Union Bankshares 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 379,0 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 6,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Atlantic Union Bankshares 354,4 Millionen USD umsetzen können.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,24 USD, gegenüber 2,24 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 1,36 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,35 Milliarden USD generiert wurden.

