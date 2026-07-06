Erste Schätzungen: Atlantic Union Bankshares stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Atlantic Union Bankshares wird sich voraussichtlich am 21.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,916 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 384,7 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 35,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 591,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,76 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,03 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,55 Milliarden USD, gegenüber 2,04 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at