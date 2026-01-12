Erste Schätzungen: Atlas Copco (A) (spons ADRs) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Atlas Copco (A) (spons ADRs) wird voraussichtlich am 27.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 11 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,153 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Atlas Copco (A) (spons ADRs) 0,150 USD je Aktie erwirtschaftet.

12 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 4,57 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 7,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 4,27 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,601 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 0,580 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 20 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 18,02 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 16,72 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at