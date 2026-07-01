Erste Schätzungen: Atlas Copco (A) (spons ADRs) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Atlas Copco (A) (spons ADRs) wird voraussichtlich am 16.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

12 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,154 USD gegenüber 0,140 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 13 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 9,32 Prozent auf 4,66 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,26 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,638 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,550 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 22 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 18,78 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 17,16 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at