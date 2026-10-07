Atlas Copco AB Aktie

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WKN: 920783 / ISIN: US0492557063

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07.10.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Atlas Copco (A) (spons ADRs) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Atlas Copco (A) (spons ADRs) wird voraussichtlich am 22.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 12 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,166 USD je Aktie gegenüber 0,140 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten ein Plus von 10,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 4,85 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 4,37 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 21 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,637 USD aus. Im Vorjahr waren 0,550 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 20 Analysten im Durchschnitt 18,80 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 17,16 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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