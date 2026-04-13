Erste Schätzungen: Atlas Copco (A) (spons ADRs) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Atlas Copco (A) (spons ADRs) wird voraussichtlich am 28.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

12 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,151 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 16,15 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,130 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 13 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 12,45 Prozent auf 4,50 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Atlas Copco (A) (spons ADRs) noch 4,00 Milliarden USD umgesetzt.

Der Ausblick von 22 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,651 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,550 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 21 Analysten auf durchschnittlich 19,09 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 17,16 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at