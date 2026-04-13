Erste Schätzungen: Atlas Copco Registered A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Atlas Copco Registered A wird voraussichtlich am 28.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 12 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,39 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Atlas Copco Registered A noch ein Gewinn pro Aktie von 1,35 SEK in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Atlas Copco Registered A mit einem Umsatz von insgesamt 41,33 Milliarden SEK abgeschlossen haben – das erwarten 13 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 42,73 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 3,27 Prozent verringert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,96 SEK, während im vorherigen Jahr noch 5,43 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 22 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 174,43 Milliarden SEK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 168,34 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.at