Erste Schätzungen: Atlas Copco Registered A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Atlas Copco Registered A präsentiert voraussichtlich am 16.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

12 Analysten schätzen im Schnitt, dass Atlas Copco Registered A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,45 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,34 SEK je Aktie gewesen.

Beim Umsatz gehen 13 Analysten von einem Zuwachs von 6,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 43,88 Milliarden SEK gegenüber 41,21 Milliarden SEK im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 24 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,98 SEK aus, während im Vorjahreszeitraum 5,43 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 23 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 176,07 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber 168,34 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at