Atlas Copco AB Registered a Aktie
WKN DE: A3DLE9 / ISIN: SE0017486889
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07.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Atlas Copco Registered A präsentiert Quartalsergebnisse
Atlas Copco Registered A präsentiert voraussichtlich am 22.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
12 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,62 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 18,25 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,37 SEK je Aktie erzielt worden waren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Atlas Copco Registered A in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,35 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 47,18 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 41,62 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
Der Ausblick von 22 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,17 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,43 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 21 Analysten auf durchschnittlich 182,31 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 168,34 Milliarden SEK in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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