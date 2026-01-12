Atlas Copco AB Registered a Aktie
WKN DE: A3DLE9 / ISIN: SE0017486889
|
12.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Atlas Copco Registered A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Atlas Copco Registered A gibt voraussichtlich am 27.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Im Schnitt gehen 11 Analysten von einem Gewinn von 1,43 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,60 SEK je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten ein Minus von 6,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 42,94 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 45,99 Milliarden SEK umgesetzt.
Die Erwartungen von 22 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 5,63 SEK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 6,11 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 21 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 168,91 Milliarden SEK, gegenüber 176,77 Milliarden SEK im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Atlas Copco AB Registered Shs -A-
|
06:21
|Erste Schätzungen: Atlas Copco Registered A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.10.25
|Ausblick: Atlas Copco Registered A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
08.10.25
|Erste Schätzungen: Atlas Copco Registered A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
17.07.25
|Ausblick: Atlas Copco Registered A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Atlas Copco AB Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
|Atlas Copco AB Registered Shs -A-
|17,01
|2,32%