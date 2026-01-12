Erste Schätzungen: Atlas Copco Registered B öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Atlas Copco Registered B stellt voraussichtlich am 27.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

11 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,43 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 10,62 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,60 SEK je Aktie erzielt worden waren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Atlas Copco Registered B in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,62 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 42,94 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 45,99 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 21 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 5,63 SEK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 6,11 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt von insgesamt 168,89 Milliarden SEK aus, im Gegensatz zu 176,77 Milliarden SEK im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at