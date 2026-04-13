Erste Schätzungen: Atlas Copco Registered B stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Atlas Copco Registered B wird voraussichtlich am 28.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

12 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,39 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Atlas Copco Registered B einen Gewinn von 1,35 SEK je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 13 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 3,27 Prozent auf 41,33 Milliarden SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 42,73 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 22 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 5,97 SEK je Aktie, gegenüber 5,43 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 21 Analysten durchschnittlich auf 174,45 Milliarden SEK fest. Im Vorjahr waren noch 168,34 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at