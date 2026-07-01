Atlas Copco AB Registered b Aktie
WKN DE: A3DLJK / ISIN: SE0017486897
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01.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Atlas Copco Registered B stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Atlas Copco Registered B wird voraussichtlich am 16.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
12 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,45 SEK gegenüber 1,34 SEK im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz gehen 13 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 43,88 Milliarden SEK aus – eine Steigerung von 6,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Atlas Copco Registered B einen Umsatz von 41,21 Milliarden SEK eingefahren.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,98 SEK, gegenüber 5,43 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 22 Analysten auf durchschnittlich 176,18 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 168,34 Milliarden SEK generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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