Erste Schätzungen: Atlas Copco (spons ADRs) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Atlas Copco (spons ADRs) lädt voraussichtlich am 16.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

12 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,154 USD aus. Im letzten Jahr hatte Atlas Copco (spons ADRs) einen Gewinn von 0,140 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz gehen 13 Analysten von einem Zuwachs von 9,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 4,66 Milliarden USD gegenüber 4,26 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,638 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,550 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 22 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 18,78 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 17,16 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at