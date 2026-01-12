Erste Schätzungen: Atlas Copco (spons ADRs) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Atlas Copco (spons ADRs) wird voraussichtlich am 27.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

11 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,153 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Atlas Copco (spons ADRs) nach den Prognosen von 12 Analysten 4,57 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 7,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,27 Milliarden USD umgesetzt worden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,601 USD im Vergleich zu 0,580 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 20 Analysten durchschnittlich bei 18,02 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 16,72 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at