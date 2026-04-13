Atlas Copco AB Aktie
WKN: 920784 / ISIN: US0492558053
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13.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Atlas Copco (spons ADRs) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Atlas Copco (spons ADRs) wird voraussichtlich am 28.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,151 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Atlas Copco (spons ADRs) ein EPS von 0,130 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz gehen 13 Analysten von einem Zuwachs von 12,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 4,50 Milliarden USD gegenüber 4,00 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 22 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,651 USD je Aktie, gegenüber 0,550 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 21 Analysten durchschnittlich bei 19,09 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 17,16 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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