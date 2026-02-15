Atlas Crest Investment a Aktie
WKN DE: A3C3BQ / ISIN: US03945R1023
|
15.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Atlas Crest Investment A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Atlas Crest Investment A stellt voraussichtlich am 02.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Verlust von -0,237 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,450 USD je Aktie erzielt worden.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 0,0 Millionen USD – das wäre das gleiche Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem 0,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,954 USD je Aktie, gegenüber -1,420 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 0,0 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Atlas Crest Investment Corp Registered Shs -A-
|
06:21
|Erste Schätzungen: Atlas Crest Investment A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: Atlas Crest Investment A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)