Atlassian Aktie
WKN DE: A3DUN5 / ISIN: US0494681010
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Atlassian legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Atlassian lädt voraussichtlich am 05.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Die Schätzungen von 30 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,44 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Atlassian ein EPS von -0,200 USD je Aktie vermeldet.
28 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,71 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 19,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,43 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Die Schätzungen von 31 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,50 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,210 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 30 Analysten von durchschnittlich 7,45 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 6,57 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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