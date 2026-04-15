Atlassian Aktie
WKN DE: A3DUN5 / ISIN: US0494681010
|
15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Atlassian legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Atlassian lädt voraussichtlich am 30.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.
Die Schätzungen von 30 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,33 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 27 Analysten einen Zuwachs von 25,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,70 Milliarden USD gegenüber 1,36 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Die Schätzungen von 30 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,75 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,980 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 28 Analysten von durchschnittlich 6,37 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 5,22 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Atlassian
|
06:21
|Erste Schätzungen: Atlassian legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
14.04.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
13.04.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 beendet den Montagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
13.04.26
|Montagshandel in New York: NASDAQ 100 nachmittags stärker (finanzen.at)
|
13.04.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 am Mittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09.04.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
09.04.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100-Börsianer greifen nachmittags zu (finanzen.at)
|
09.04.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100-Anleger greifen am Mittag zu (finanzen.at)
Analysen zu Atlassian
Aktien in diesem Artikel
|Atlassian
|51,20
|1,39%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX wenig verändert-- DAX auf Richtungssuche -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendiert seitwärts, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begibt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.