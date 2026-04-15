Erste Schätzungen: Atlassian legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Atlassian lädt voraussichtlich am 30.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Die Schätzungen von 30 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,33 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 27 Analysten einen Zuwachs von 25,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,70 Milliarden USD gegenüber 1,36 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 30 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,75 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,980 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 28 Analysten von durchschnittlich 6,37 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 5,22 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at