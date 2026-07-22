Atlassian Aktie
WKN DE: A3DUN5 / ISIN: US0494681010
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22.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Atlassian zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Atlassian wird voraussichtlich am 06.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Im Durchschnitt erwarten 30 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,49 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,090 USD je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 27 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,66 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 20,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,38 Milliarden USD in den Büchern standen.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 30 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,48 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -0,980 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 28 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 6,47 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 5,22 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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