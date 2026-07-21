Erste Schätzungen: Atmos Energy legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Atmos Energy wird voraussichtlich am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

In Sachen EPS gehen 10 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,33 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Atmos Energy noch 1,16 USD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Atmos Energy in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,38 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 909,1 Millionen USD im Vergleich zu 838,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,44 USD, während im vorherigen Jahr noch 7,46 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,21 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 4,70 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at