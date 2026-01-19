Atmos Energy Aktie

Atmos Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 868746 / ISIN: US0495601058

19.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Atmos Energy öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Atmos Energy äußert sich voraussichtlich am 03.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,42 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,23 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,30 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 10,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Atmos Energy einen Umsatz von 1,18 Milliarden USD eingefahren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,18 USD, gegenüber 7,46 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 5,28 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,70 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Atmos Energy Corp.

Analysen zu Atmos Energy Corp.

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln?
Aktien in diesem Artikel

Atmos Energy Corp. 146,60 0,21% Atmos Energy Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

