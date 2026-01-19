Erste Schätzungen: Atmos Energy öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Atmos Energy äußert sich voraussichtlich am 03.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,42 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,23 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,30 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 10,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Atmos Energy einen Umsatz von 1,18 Milliarden USD eingefahren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,18 USD, gegenüber 7,46 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 5,28 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,70 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at