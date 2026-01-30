Erste Schätzungen: Atmus Filtration Technologies zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Atmus Filtration Technologies veröffentlicht voraussichtlich am 13.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,562 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,480 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 3,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 422,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 406,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,63 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,22 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 1,74 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 1,67 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at