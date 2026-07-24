Erste Schätzungen: Atmus Filtration Technologies zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Atmus Filtration Technologies wird voraussichtlich am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,770 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 6,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,720 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 11,80 Prozent auf 507,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Atmus Filtration Technologies noch 453,5 Millionen USD umgesetzt.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,95 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,50 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,00 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,76 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at