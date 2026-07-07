Erste Schätzungen: Atria A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Atria A wird voraussichtlich am 22.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,412 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Atria A ein EPS von 0,410 EUR je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 476,8 Millionen EUR aus – eine Steigerung von 3,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Atria A einen Umsatz von 459,8 Millionen EUR eingefahren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,69 EUR aus. Im Vorjahr waren 1,44 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 1,89 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 1,81 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at