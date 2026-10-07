Atri a Aktie
WKN: 918593 / ISIN: FI0009006548
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07.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Atria A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Atria A wird voraussichtlich am 22.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,633 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,600 EUR je Aktie erzielt worden.
3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 479,7 Millionen EUR – das würde einem Zuwachs von 4,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 457,0 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,77 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,44 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,90 Milliarden EUR, gegenüber 1,81 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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