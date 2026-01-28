Atri a Aktie
Erste Schätzungen: Atria A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Atria A äußert sich voraussichtlich am 12.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,301 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,270 EUR je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 2,22 Prozent auf 455,2 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 445,3 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,59 EUR im Vergleich zu 1,41 EUR im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 1,79 Milliarden EUR, gegenüber 1,76 Milliarden EUR im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
