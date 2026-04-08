Atri a Aktie

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WKN: 918593 / ISIN: FI0009006548

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08.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Atria A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Atria A wird sich voraussichtlich am 23.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,291 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Atria A 0,280 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 434,9 Millionen EUR – ein Plus von 3,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Atria A 420,5 Millionen EUR erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,72 EUR, gegenüber 1,44 EUR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 1,87 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 1,81 Milliarden EUR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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