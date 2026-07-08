AtriCure Aktie
WKN: A0ES9W / ISIN: US04963C2098
|
08.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: AtriCure legt Quartalsergebnis vor
AtriCure wird voraussichtlich am 23.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,010 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
9 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 11,52 Prozent auf 151,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 136,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,035 USD, gegenüber -0,240 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 605,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 534,5 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AtriCure Inc
|
08.07.26
|Erste Schätzungen: AtriCure legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
04.05.26
|Ausblick: AtriCure vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
16.02.26
|Ausblick: AtriCure informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
16.02.26
|Ausblick: AtriCure informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
02.02.26
|Erste Schätzungen: AtriCure veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu AtriCure Inc
Aktien in diesem Artikel
|AtriCure Inc
|33,66
|2,62%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich tief im Minus -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex gaben am Mittwoch ab. Die Wall Street präsentierte sich uneinheitlich. An den Märkten in Asien ging es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.