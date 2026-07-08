Erste Schätzungen: AtriCure legt Quartalsergebnis vor

AtriCure wird voraussichtlich am 23.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,010 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

9 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 11,52 Prozent auf 151,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 136,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,035 USD, gegenüber -0,240 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 605,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 534,5 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at