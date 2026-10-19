Erste Schätzungen: AtriCure präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

AtriCure wird voraussichtlich am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,048 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 12,50 Prozent auf 151,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte AtriCure noch 134,3 Millionen USD umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,108 USD, gegenüber -0,240 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 606,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 534,5 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at