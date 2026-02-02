Erste Schätzungen: AtriCure veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

AtriCure wird voraussichtlich am 17.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,096 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,330 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten einen Zuwachs von 12,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 139,6 Millionen USD gegenüber 124,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

8 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,371 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -0,950 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 533,6 Millionen USD, gegenüber 465,3 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at