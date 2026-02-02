AtriCure Aktie
WKN: A0ES9W / ISIN: US04963C2098
|
02.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: AtriCure veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
AtriCure wird voraussichtlich am 17.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
8 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,096 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,330 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten einen Zuwachs von 12,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 139,6 Millionen USD gegenüber 124,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
8 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,371 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -0,950 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 533,6 Millionen USD, gegenüber 465,3 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AtriCure Inc
|
06:21
|Erste Schätzungen: AtriCure veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
28.10.25
|Ausblick: AtriCure stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu AtriCure Inc
Aktien in diesem Artikel
|AtriCure Inc
|36,93
|-0,05%