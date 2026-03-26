Atrium Ljungberg Registered b Aktie
WKN DE: A411NX / ISIN: SE0024320832
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26.03.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Atrium Ljungberg Registered B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Atrium Ljungberg Registered B veröffentlicht voraussichtlich am 10.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,490 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Atrium Ljungberg Registered B noch ein Gewinn pro Aktie von 0,720 SEK in den Büchern gestanden.
7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 7,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 813,0 Millionen SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Atrium Ljungberg Registered B für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 753,7 Millionen SEK aus.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,94 SEK, gegenüber 1,31 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 3,11 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,56 Milliarden SEK erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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