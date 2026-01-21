Erste Schätzungen: Attendo AB präsentiert Quartalsergebnisse

Attendo AB veröffentlicht voraussichtlich am 05.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,28 SEK. Dies würde einem Zuwachs von 82,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Attendo AB 0,700 SEK je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 4,74 Milliarden SEK aus – das entspräche einem Minus von 2,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,88 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 5,29 SEK je Aktie, gegenüber 2,86 SEK je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 18,94 Milliarden SEK fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 18,98 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at