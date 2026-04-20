AudioCodes Aktie

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WKN: 922683 / ISIN: IL0010829658

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20.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: AudioCodes gewährt Anlegern Blick in die Bücher

AudioCodes wird voraussichtlich am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst schätzt, dass AudioCodes für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,160 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,130 USD je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 1,87 Prozent auf 61,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 60,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

1 Analyst gibt für das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von 0,660 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,310 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 251,0 Millionen USD, gegenüber 245,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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