Erste Schätzungen: AudioCodes präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

AudioCodes wird voraussichtlich am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,140 USD. Dies würde einem Zuwachs von 1300 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem AudioCodes 0,010 USD je Aktie vermeldete.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 62,4 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 2,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 61,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Gewinn von 0,610 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,310 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 251,6 Millionen USD aus im Gegensatz zu 245,6 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at