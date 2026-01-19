AudioCodes Aktie

AudioCodes für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 922683 / ISIN: IL0010829658

19.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: AudioCodes stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

AudioCodes äußert sich voraussichtlich am 03.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,160 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei AudioCodes noch ein Gewinn pro Aktie von 0,220 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 0,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 62,0 Millionen USD gegenüber 61,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Gewinn je Aktie von 0,620 USD im Vergleich zu 0,500 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 245,0 Millionen USD, gegenüber 242,2 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

