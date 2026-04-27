Erste Schätzungen: AudioEye stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

AudioEye wird voraussichtlich am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten schätzen, dass AudioEye für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,170 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,120 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll AudioEye im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 10,5 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 8,32 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,872 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,250 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 43,9 Millionen USD, gegenüber 40,3 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at