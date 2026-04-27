AudioEye Aktie
WKN DE: A2NB1Z / ISIN: US0507342014
|
27.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: AudioEye stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
AudioEye wird voraussichtlich am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
5 Analysten schätzen, dass AudioEye für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,170 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,120 USD je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal soll AudioEye im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 10,5 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 8,32 Prozent gesteigert.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,872 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,250 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 43,9 Millionen USD, gegenüber 40,3 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AudioEye Inc Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: AudioEye stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
04.03.26
|Ausblick: AudioEye legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: AudioEye mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)