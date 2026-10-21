AUMOVIO Aktie

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WKN DE: AUM0V1 / ISIN: DE000AUM0V10

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21.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: AUMOVIO stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

AUMOVIO präsentiert in der voraussichtlich am 05.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,481 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte AUMOVIO -0,190 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll AUMOVIO 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 4,15 Milliarden EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 7,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte AUMOVIO 4,51 Milliarden EUR umsetzen können.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -2,585 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -6,540 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 10 Analysten von durchschnittlich 17,34 Milliarden EUR aus, nachdem im Vorjahr 18,55 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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09.10.26 AUMOVIO Buy UBS AG
06.10.26 AUMOVIO Buy Deutsche Bank AG
05.10.26 AUMOVIO Outperform Bernstein Research
05.10.26 AUMOVIO Hold Jefferies & Company Inc.
05.10.26 AUMOVIO Overweight JP Morgan Chase & Co.
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AUMOVIO 35,10 -0,14% AUMOVIO

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