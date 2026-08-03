AUNA Aktie
WKN DE: A408ST / ISIN: LU2791994721
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03.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: AUNA gewährt Anlegern Blick in die Bücher
AUNA wird voraussichtlich am 18.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,855 PEN je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,300 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Laut einer Schätzung von 3 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 1,22 Milliarden PEN betragen, verglichen mit 299,2 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,01 PEN je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,370 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 4,77 Milliarden PEN, gegenüber 1,23 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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