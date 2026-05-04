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WKN DE: A408ST / ISIN: LU2791994721

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04.05.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: AUNA präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

AUNA präsentiert in der voraussichtlich am 19.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,824 PEN je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte AUNA 0,130 USD je Aktie erwirtschaftet.

Laut einer Schätzung von 3 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 1,13 Milliarden PEN betragen, verglichen mit 281,6 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,11 PEN. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,910 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 4,70 Milliarden PEN, nachdem im Vorjahr 1,23 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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