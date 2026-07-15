Erste Schätzungen: AUO stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

AUO wird voraussichtlich am 30.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,012 USD je Aktie gegenüber 0,080 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll AUO in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,28 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 2,21 Milliarden USD im Vergleich zu 2,24 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Die Prognosen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,059 USD, gegenüber 0,290 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 9,04 Milliarden USD im Vergleich zu 9,03 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at