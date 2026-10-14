AUO Corporation Aktie

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WKN DE: A3DTJ2 / ISIN: US0022554044

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14.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: AUO stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

AUO wird voraussichtlich am 29.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,029 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte AUO ein EPS von -0,060 USD je Aktie vermeldet.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 7,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,34 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei AUO für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 2,15 Milliarden USD aus.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,073 USD, gegenüber 0,290 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 8,67 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 9,03 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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